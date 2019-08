183 km/h w terenie zabudowanym. Motocyklista od razu stracił prawo jazdy

Policjanci ze Zgorzelca zatrzymali motocyklistę, który przy ograniczeniu do 50 km/h przekroczył prędkość ponad 3,5-krotnie. To nie było jedyne jego wykroczenie.

Gdy funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli, to okazało się, że nie ma on uprawnień do jazdy motocyklem. 27-letni motocyklista dostał maksymalny mandat w wysokości 1 tys. zł. Na jego konto wpadło też 15 punktów karnych.