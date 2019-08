Audi Q3 Sportback wchodzi na rynek. Jak wypada na tle konkurentów?

Gama kompaktowego SUV-a Q3 została uzupełniona o pochodną w stylu coupe. Audi wcześniej nie miało takiego modelu, co jednak nie znaczy, że takich samochodów już nie było. Sprawdzamy, jak nowość z Ingolstadt wypada na tle najważniejszych konkurentów.

Audi Q3 Sportback: atutem niezmiennie funkcjonalność

SUV-y w stylu coupe sukcesywnie podbijają kolejne segmenty na rynku nowych samochodów. Mają oferować więcej stylu i sportowy charakter. Często odbywa się to kosztem zmniejszonej pojemności wnętrza – i to mimo wyższej ceny.

Standardowe Audi Q3 jest tymczasem jednym z najpojemniejszych modeli w swojej klasie. Jego nowa pochodna Sportback na szczęście niewiele zmienia na tym tle. Wersja ta mierzy równe 4500 mm długości, 1587 mm wysokości i 1856 mm szerokości. Rozstaw osi pozostał ten sam (2680 mm), a przestrzeń na głowy pasażerów siedzących z tyłu pomniejszyła się tylko w niewielkim stopniu. Bagażnik o pojemności 530 litrów po złożeniu tylnej kanapy można powiększyć do 1400 litrów. Co ciekawe, tylną kanapę można przesuwać tutaj w zakresie 130 mm, zwiększając przestrzeń na nogi pasażerów z tyłu lub bagażnika.

BMW X2: więcej miejsca na głowy, mniej na nogi

Dodając do tego jeszcze wyżej poprowadzoną linię dachu okazuje się, że X2 wcale nie jest dużo mniejsze w kabinie. Stratę notuje tylko na polu bagażnika, który tutaj ma pojemność 470 litrów (maksymalnie 1355 litrów).

Mercedes-Benz GLA: chwilowo bez diesli

Mercedes-Benz od kilku lat ma w tym segmencie tylko stylowego SUV-a, czyli GLA. Dopiero pod koniec 2019 roku dołączy do niego bardziej funkcjonalny GLB. Obecny na rynku model też jest nieznacznie mniejszy od Q3 Sportback (4424 mm długości, 1804 mm szerokości, 1494 mm wysokości). Ma także sporo mniejsze wnętrze, na co wskazuje rozstaw osi 2699 mm i bagażnik o pojemności 421 litrów (maksymalnie 1235 litrów). Niemiecki producent miał w swojej ofercie wariant GLA 220d z porównywalnym napędem wysokoprężnym. Obecnie, w oczekiwaniu na homologację nowych wersji napędowych, na polskim rynku można go dostać wyłącznie z szeroką paletą silników benzynowych.