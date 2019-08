Autostrada A1 z nowym odcinkiem Pyrzowice - Częstochowa-Południe

Kierowcy mogą już korzystać z nowego odcinka autostrady A1. Blisko 33 km trasy od Pyrzowic do Częstochowy pozwoli skrócić czas podróży o około 25 minut. Jest to pierwszy, nowy odcinek autostrady oddany do użytku w przeciągu ostatnich 3 lat.

Autostrada A1 (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Od teraz samochody poruszające się autostradą A1 nie będą musiały opuścić jej na węźle w Pyrzowicach. Pojadą znacznie dalej, aż do węzła Częstochowa-Południe. Niestety mowa tu wyłącznie o pojazdach osobowych. Ciężarówki, póki co nie skorzystają z nowego odcinka.

Kierowcy TIR-ów jadący z południa kraju na północ nie mogą poruszać się autostradą z powodu braku połączeń z drogami wojewódzkimi. Wyjściem jest objazd biegnący od węzła Pyrzowice przez drogę S1, a następnie DK1.