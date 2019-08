Bezpieczeństwo i frajda z jazdy. Na tym pierwszym nie można oszczędzać, to drugie nie musi być drogie

Preferencje nabywców nowych aut ewoluują prawie tak szybko jak najnowsze konstrukcje typu SUV. Dziś już nikt nie patrzy na najskromniejsze wersje wyposażenia, a wielu klientów swoje kroki kieruje od razu do pojazdów wyposażonych we wszystkie udogodnienia. Przez ostatnie lata kupujący zauważyli, że warto zadbać o swój komfort i ochronę, bo to wcale nie kosztuje tak wiele, zwłaszcza przy coraz popularniejszych formach finansowania.

Na najważniejszym nie warto oszczędzać

Specjalnie pod takie gusta uszyto Jeepa Compassa w wersji Limited. Konstruktorzy wyszli z założenia, że na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Nasze zdrowie i życie są bezcenne, dlatego zapewniono najwyższy możliwy standard ochrony. Jak każdy model marki Jeep, Compass jest solidny i wytrzymały – w próbach zderzeniowych Euro NCAP otrzymał maksymalną notę pięciu gwiazdek. To świetny wynik, a dzięki podniesionemu nadwoziu auto dodatkowo chroni pasażerów w kontakcie z innymi, niższymi autami. Wyżej umieszczone siedzenia oznaczają wyższą ochronę podróżnych podczas zderzeń niż w zwykłym sedanie czy hatchbacku.

Odpowiedni poziom ochrony zapewnia nie tylko udana konstrukcja nadwozia. Istotną rolę w zabezpieczeniu ludzi odgrywają najnowsze zdobycze techniki – systemy wspomagające kierowcę. W Compassie jest ich aż 70. Dziś takie elementy jak komplet poduszek powietrznych czy system kontroli trakcji wydają się oczywiste, ale Jeep oferuje rozwiązania, które dopełniają obraz auta w pełni bezpiecznego.

Najnowsze zdobycze techniki dbają o pasażerów

Fotele przednie wyposażone są w aktywne zagłówki, które ograniczają urazy podczas uderzeń z tyłu. System mocowania fotelików dla dzieci zapewnia ich właściwą stabilność i minimalizację obrażeń u najmłodszych pasażerów. Ważne jest także zapewnienie odpowiedniej widoczności po zmroku. Światła zapalają się automatycznie, a technologia Smart Beam pozwala bez udziału kierowcy sterować włączaniem całego zakresu świateł drogowych – gdy tylko jest taka możliwość. Wisienką na torcie są standardowe dla wersji Limited światła ksenonowe, adaptacyjne światła tylne i funkcja doświetlania zakrętów światłami przeciwmgielnymi.

Najnowsze podejście do tematu bezpieczeństwa – aktywnej ochrony przed wypadkiem – jest w modelu Compass zaznaczone bardzo wyraźnie. Asystent pasa ruchu monitoruje prowadzenie w osi pasa i informuje, gdy niezamierzenie się go przekracza. Auto swoimi "oczami" patrzy na drogę i wykrywa zagrożenia. Dzięki temu ostrzega przed najechaniem na poprzedzający pojazd. Co warte podkreślenia, funkcja działa w bardzo szerokim zakresie prędkości.

Oddzielny zestaw czujników dba o monitorowanie martwego pola w lusterkach tak, aby sygnalizować kierowcy te pojazdy, które są poza jego polem widzenia. Dzięki temu ogranicza ryzyko zajechania im drogi. W wersji Limited seryjny jest aktywny tempomat, który zachowuje odstęp do poprzedzającego samochodu w ramach zadanej maksymalnej prędkości jazdy. Ten system zapewnia płynne i bezpieczne dotarcie do celu oraz eliminację potencjalnych błędów kierowcy.

Nowoczesny SUV dba także o to, by auto nie zostało przewrócone podczas nagłych manewrów – zapewnia to specjalny układ. Ze względu na znaczne możliwości przewozowe Jeep ma standardowy system stabilizacji toru jazdy przyczepy. Holowanie nawet 1,9 tony jest dzięki temu bezpieczne i łatwe nawet dla niedoświadczonego kierowcy.

Zaawansowany napęd to bezpieczeństwo i przyjemność prowadzenia

Istotnym składnikiem poprawiającym bezpieczeństwo jest napęd na cztery koła. Pozwala on uzyskać odpowiednią trakcję w każdych warunkach, nawet na ośnieżonej górskiej drodze. Im trudniejsze warunki na drodze, tym bardziej zwiększa bezpieczeństwo podróżnych. Automatyczny rozdział mocy pomiędzy kołami sprawia, że Compass zapewnia maksymalną dostępną przyczepność w zakrętach niezależnie od rodzaju nawierzchni.

Ze względu na zaawansowany napęd 4x4 ten kompaktowy SUV daje również frajdę z jazdy. Prowadzi się pewnie i przewidywalnie, dlatego budzi zaufanie kierowcy. Jeep dostarcza także sportowych emocji podczas prowadzenia – można go prowadzić dynamicznie i bezpiecznie zarazem. Ten model udowadnia, że nowoczesny SUV dba także o potrzeby ostrzej jeżdżących kierowców. Duże koła nie tylko nie wpadają we wszystkie nierówności nawierzchni, ale zapewniają także odpowiednią przyczepność podczas pokonywania zakrętów i hamowania.

Kompaktowe wymiary i doskonała zwrotność poprawiają zwinność – w mieście auto bez trudu przeciśnie się w wąskich uliczkach, a w terenie zmieści się w najbardziej niedostępnych miejscach. W końcu to prawdziwy Jeep i odpowiednią dzielność ma po prostu w genach. Nic nie sprawi kierowcy więcej frajdy niż wyprawa w nieznane i pokonanie wszystkich napotkanych poza drogą przeszkód.

Mocne i oszczędne silniki – benzynowy 1,4 Multiair o mocach 140 KM i 170 KM i diesle: 1,6 Multijet (120 KM) i 2,0 Multijet (140 lub 170 KM) zapewniają dobre osiągi. Kierowca zawsze może liczyć na odpowiednią moc, a auto łatwo nabiera prędkości zarówno w warunkach miejskich, jak i podczas wyprzedzania w trasie. Zapas momentu obrotowego przydaje się także podczas jazdy terenowej – dzięki temu można pokonywać kolejne przeszkody i dotrzeć tam, gdzie inne pojazdy nie dadzą sobie rady.

Do pełni komfortu dobrze pasuje automatyczna, aż 9-stopniowa skrzynia biegów, która poprawia płynność jazdy i redukuje zbędne czynności do absolutnego minimum. Zawsze dobierze odpowiednie do warunków przełożenie tak, aby kierowca mógł bez problemu przyspieszyć. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy przyjemność z podróżowania czerpią z ciszy i możliwości odpoczynku.

Limited – wszystko, co najlepsze, ale za rozsądną cenę

Wersja Limited oferuje znacznie więcej za niewiele wyższą niż w wersji podstawowej cenę. Jest ukierunkowana na komfort i przyjemność jazdy, dlatego zawiera te rozwiązania, które o to dbają. Ma na pokładzie to, co potrzebne, aby zapewnić maksymalny dostępny poziom bezpieczeństwa i przyjemności podróżowania.