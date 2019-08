Brelok dla kierowcy. Przyda się w razie kolizji

Najpotrzebniejsze akcesoria, które przydadzą się podczas stłuczki, znajdziesz nie tylko w apteczce, ale również przy stacyjce. Wystarczy zaopatrzyć się w niewielki i praktyczny brelok, który zaoszczędzi sporo problemów, a w skrajnych wypadkach może nawet uratować życie.

Rozwiązanie na długą podróż

Przed rozpoczęciem jazdy warto chociaż pobieżnie sprawdzić stan samochodu. To może oszczędzić problemów i nieprzyjemności przy ewentualnej kontroli, a także pozwoli uniknąć sporych wydatków w razie awarii. Rutynowy przegląd to jedno, poza tym warto sprawdzić bezpieczniki, światła, a także stan opon. Zwłaszcza ten ostatni jest kluczowy podczas długich tras.

Z tego powodu dobrze będzie zaopatrzyć się w niewielkie urządzenie, które sprawdzi stan zużycia bieżnika i ciśnienie w oponach. Wszystko to znajdziesz w praktycznym breloku samochodowym. Miarka z podziałką ukryta w kolorowej części z kółkiem pozwoli jednoznacznie określić, czy czas już pomyśleć o nowych oponach. Przy okazji warto przytknąć miernik ciśnienia do wentyla, by sprawdzić, czy konieczna będzie wizyta na stacji benzynowej w celu dopompowania opon.