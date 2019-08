Buty do jazdy samochodem – jakie obuwie wybrać, aby zapewnić sobie komfort podczas podróży?

Na plażę założysz klapki, podczas wieczornej imprezy zaprezentujesz się w szpilkach, do pracy przyjdziesz w eleganckich czółenkach – a jakie buty do jazdy samochodem wybierzesz? Sprawdź, jakie obuwie dla kierowców będzie najlepsze oraz dlaczego, niezależnie od stylizacji, warto mieć je w samochodzie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Mat. prasowe, Fot: mat. prasowe)

Wygodne buty do jazdy samochodem, czyli poradnik głównie dla kobiet

Motoryzacja już dawno przestała być głównie męską domeną, a świadczy o tym fakt, że o wygodnych butach do jazdy samochodem dyskutują przede wszystkim kobiety. Zresztą wśród szerokiej gamy butów dla mężczyzn ciężko doszukać się takich, które mogłyby znacząco przeszkadzać podczas jazdy. Inaczej jest w przypadku butów damskich. Szpilki, klapki, czy koturny, choć lubiane i popularne, mogą okazać się również niebezpieczne, zarówno dla kierowcy i pasażerów pojazdu, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Są też zwyczajnie niewygodne przy prowadzeniu auta i utrudniają znacznie tę czynność.

W Polsce nie jest to regulowane żadnymi przepisami, ale w wielu krajach Unii Europejskiej panuje zakaz prowadzenia samochodu w klapkach lub japonkach. Nie zapewniają odpowiedniej stabilizacji, podczas jazdy stopa może się z nich wyślizgnąć i sprawić, że kierowca straci kontrolę nad pojazdem. Jednak nie tylko letnie buty stanowią problem. Chociaż nie dowiemy się o tym podczas kursu na prawo jazdy, warto poznać kilka faktów dotyczących zagrożeń wynikających z niewłaściwego obuwia.

Buty dla kierowców muszą zapewniać komfort i stabilność stóp podczas jazdy. Nie zawsze idzie to w parze z kobiecą stylizacją. Jednak podczas prowadzenia pojazdu to nie wygląd, a bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego panie powinny zrezygnować nie tylko z klapek, rzymianek i japonek, ale również z koturn, szpilek czy butów na platformach oraz wszystkich innych, które mogą opóźnić reakcję kierowcy w sytuacji, gdy trzeba nagle zahamować lub po prostu zmienić bieg.

Jakie buty do auta, a jakie tylko na zmianę?

Buty do prowadzenia samochodu muszą być przede wszystkim wygodne. Nie mogą uciskać stóp, ani zbytnio usztywniać i krępować ruchów kostki, co dyskwalifikuje wyższe modele. Podeszwa powinna być elastyczna, zapewniać dobrą przyczepność i pozwalać na wyczucie siły nacisku stopy na pedał. Najlepiej sprawdza się płaska, o grubości 2-3 centymetrów i wykonana z gumy. Panie za kierownicą powinny zatem zrezygnować z butów na platformie i koturn. Także zbyt cienki obcas jest niewskazany, ponieważ może on utknąć w dywaniku i uniemożliwić manewrowanie pojazdem. Unikać należy również zbyt szerokiego obuwia, by nie naciskać dwóch pedałów na raz.

Czy to oznacza, że kobiety muszą rezygnować ze stylowego wyglądu kosztem bezpieczeństwa? Absolutnie nie! Najwygodniejsze buty do prowadzenia samochodu to oczywiście te sportowe. Sprawdzą się też stylowe i bardzo popularne kolorowe trampki, które znajdziecie w katalogach internetowych, jak np. Allani.pl, oraz w wielu sklepach stacjonarnych. Poza nimi odpowiednie będą również baleriny, mokasyny bądź półbuty, a zimą kozaki na płaskim obcasie. Takie fasony zapewnią komfort jazdy i będą idealnie pasować do modnych stylizacji. Jeżeli jednak nie można zrezygnować ze szpilek bądź japonek, warto mieć w samochodzie również wygodne buty na zmianę.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by na czas prowadzenia samochodu ubrać zapewniające większy komfort obuwie, a po dotarciu do celu podróży, po prostu je przebrać. Zainwestowanie w jedną „samochodową” parę butów jest tym bardziej wskazane, że w każdym modelu obuwia prowadzi się trochę inaczej. Przyzwyczajanie się do grubszej bądź cieńszej podeszwy już podczas jazdy może zagrażać bezpieczeństwu na drodze. Należy również pamiętać, że nie powinno się prowadzić samochodu w mokrych butach, ponieważ wtedy podeszwa może się ześlizgnąć z pedała. Absolutnie nie wolno też wsiadać za kierownicę boso!

Profesjonalne buty dla kierowców i nakładki na obcasy

Dobór odpowiednich butów do prowadzenia samochodu może być skomplikowany. Z pomocą przychodzą jednak firmy obuwnicze, które produkują profesjonalne buty dla kierowców, idealnie sprawdzające się podczas długich podróży. To zwykle modele przeznaczone zwłaszcza dla kierowców zawodowych, ale nie tylko. Zapewniają one komfort i bezpieczeństwo podczas trasy. Niestety obecnie ciężko jest znaleźć takie, które będą pasowały do kobiecych stylizacji, więc jest to opcja raczej wciąż skierowana do mężczyzn. Miejmy nadzieję, że wkrótce się to zmieni.