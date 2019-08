Co zrobić podczas dachowania. Poznaj zasady i wydostań się z auta

Przy dużej prędkości nietrudno o wypadek na drodze. Wystarczy ułamek sekundy, by stracić panowanie nad kierownicą i w konsekwencji wypaść z jezdni. Gdy samochód wyląduje na dachu, nieodpowiednie zachowanie może przysporzyć jeszcze więcej kłopotów.

Nie odpinaj pasów

To podstawowy błąd, który może kosztować cię zdrowie. Jeżeli zawiśniesz na pasach bezpieczeństwa, to ich odpięcie raczej nie wchodzi w grę. Wtedy uderzysz całym ciężarem ciała w podłoże, a to może przyczynić się do uszkodzenia szyjnego odcinka kręgosłupa . W efekcie nawet jeśli podczas kolizji nie odniesiesz poważnych obrażeń, będziesz wymagać hospitalizacji i długiej rekonwalescencji.

Zawczasu pomyśl o drodze ucieczki

Na szczęście istnieje sposób na to, by wydostać się z auta samodzielnie. Przede wszystkim musisz jednak pomyśleć o tym, jak wydostać się z auta. Dlatego wykorzystaj swoją pozycję do tego, by pozbyć się przedniej szyby samochodu, przez którą będziesz mógł się ewakuować. Najlepiej użyć do tego stóp, kilka solidnych uderzeń powinno poradzić sobie z wypchnięciem szyby na zewnątrz.

Jeśli natomiast nie masz tyle siły, warto nosić ze sobą profesjonalny zbijak do szyb bądź użyć innego twardego narzędzia. Musisz przy tym zachować szczególną ostrożność, gdyż opadające kawałki szkła mogą cię dotkliwie poranić, na wszelki wypadek lepiej owinąć dłoń kawałkiem materiału. Zaletą zbijaka jest to, że nawet w rozgardiaszu powstałym przy uderzeniu zawsze będziesz wiedzieć, gdzie się znajduje – przy stacyjce, razem z kluczykami. W ten sposób możesz mieć pewność, że wydostaniesz się z auta po odpięciu pasów.