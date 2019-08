Droższe parkowanie w Krakowie. Nawet 6 zł za godzinę postoju

Władze Krakowa zatwierdziły wzrost stawek za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania. W najdroższych miejscach trzeba będzie zapłacić 6 zł za godzinę.

Nowe stawki mają obowiązywać od 15 grudnia 2019 r. Teraz jest to stawka 3 zł/h. Zakładano wzrost nawet do 9 zł za godzinę postoju, ale ostatecznie zdecydowano się na stawkę 6 zł dla pierwszej, najbardziej zatłoczonej i najatrakcyjniejszej strefy (A). W drugiej (B) ma być to 5 zł, a w trzeciej (C) 4 zł.