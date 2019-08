Jak sfinansować kupno samochodu?

Polacy najczęściej nabywają auta używane, a ich średnia wartość to 63 tysiące złotych. Patrząc na wszystkie kraje unijne, nasza sytuacja finansowa nie jest najgorsza, a z rok na rok po polskich drogach poruszają się naprawdę coraz lepsze auta. Nie wszystkich jednak na nie stać, ale dobrą informacją jest to, że dzisiaj samochód nie musi być nabywany za gotówkę. Wystarczy zaciągnąć dobry kredyt na auto.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe)

Zobowiązanie kredytowe "szyte na miarę"

Polacy mają do wyboru dwie opcje. Mogą skorzystać z kredytu na dowolny cel albo wybrać kredyt na samochód celowy. Zobowiązanie na dowolny cel może być nieco droższe, ale za to pozostawia pełną swobodę wydatkowania otrzymanych środków. Bank zupełnie nie ingeruje w to, na co zostaną przeznaczone pozyskane pieniądze. Część można więc wydać na auto, część natomiast na zupełnie inne potrzeby.

Kredyt celowy na samochód to kolejne rozwiązanie dla tych, którzy chcą poruszać się „czterema kółkami”. Tego rodzaju zobowiązanie jest tańsze i daje sporo bonusów kredytobiorców. Stawia jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim bank będzie kontrolował wydatkowanie środków, nierzadko pieniądze nie trafiają nawet do kredytobiorcy, ale od razu do sprzedawcy samochodu. Kredytobiorca zyskuje jednak rabaty czy bony na stacje benzynowe oraz zniżki w sklepach z asortymentem motoryzacyjnym. Są to oczywiście kwestie indywidualne i zależą od współpracy danego banku z podmiotami z tego sektora.

Kredyt na samochód – warunki

Nie ma wątpliwości, że przed podpisaniem umowy, kredytobiorca powinien dobrze poznać co najmniej kilka propozycji różnych instytucji finansowych. Chodzi nie tylko wysokość miesięcznej raty, ale także czas obowiązywania umowy z bankiem, dodatkowe opłaty czy bonusy. Pamiętajmy, że najważniejsza nie jest wysokość miesięcznej raty, ale wskaźnik RRSO, który pokazuje wszystkie koszty takiego zobowiązania.

Świetnym rozwiązaniem, które umożliwi wybrać najlepszy kredyt na samochód, jest skorzystanie z porównywarki kredytów. Takie dostępne są online i udostępniają wszelkie aktualne dane. Rankingi kredytów pozwalają poznać zestawienie różnych ofert i ich poszczególnych wariantów.

Skorzystaj z pośrednika kredytowego online

Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy pośrednika internetowego. To platforma, dzięki której kredyt na samochód zostanie zaciągnięty na indywidualnych, ale tych najkorzystniejszych warunkach. O co właściwie chodzi? Na platformie dostępny jest wniosek kredytowy, który należy wypełnić. Ten automatycznie wysyłany jest do różnych banków i firm kredytowych. Dzięki temu przyszły kredytobiorca otrzymuje od razu odpowiedź od różnych instytucji i poznaje ich szczegółowe oferty. Może wybrać, z której skorzysta na podstawie analizy najlepszych warunków kredytowych.

Nie ma wątpliwości, że to najlepszy sposób nie tylko na porównanie ofert, ale też zaciągnięcie kredytu szybko, sprawnie, w pełnym komforcie, a przede wszystkim bezpiecznie.