Jeep Gladiator pojawi się w Polsce. Pod maską mocny diesel

Jeep Gladiator, czyli najprościej Wrangler z "paką", będzie oferowany w Europie. Pierwsze egzemplarze trafią do Polski pod koniec 2020 roku. Po pierwszym kontakcie z tym modelem podczas Jeep Camp stwierdzamy, że warto czekać.

Gladiator wygląda jak pełnoprawny pick-up gotowy do pracy, ale sam producent stwierdza, że to pojazd skierowany dla ludzi aktywnych. Jego paka ma długość 152 cm. Technicznie jest bardzo podobny do Wranglera, co oznacza te same systemy bezpieczeństwa, terenową mechanikę i wrodzoną toporność.