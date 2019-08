Kia For You najlepsza w swojej kategorii

Program Kia For You nagrodzony w plebiscycie Fleet Derby 2019 za najlepszy program finansowy importera dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

(Materiały prasowe)

Fleet Derby to coroczny plebiscyt magazynu „Fleet”, w którym nagradzani są liderzy branży flotowej. Jest on dedykowany zarówno dostawcom, jak i odbiorcom. Głosowanie w ramach ósmej edycji plebiscytu trwało od stycznia do czerwca 2019 r. za pośrednictwem strony internetowej www.fleetderby.pl.

KFY doceniony przez fleet managerów

– To dla nas bardzo cenna nagroda, szczególnie z uwagi na to, że najlepsze rozwiązania wskazywali sami fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, dostawcy, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management oraz partnerzy biznesowi – mówi Tomasz Lipiński, OEM Channel Team Manager z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., która jest operatorem programu Kia For You. – Usługę na najwyższym poziomie dla jakże wymagającego sektora MŚP stworzyliśmy dzięki efektywnej współpracy Kia Motors Polska oraz autoryzowanymi dealerami koreańskiej marki w Polsce. Nieodzowne było też wsparcie naszego Partnera – Banku BNP.

Wyjątkowo kompleksowy

To, co wyróżnia Kia For You od innych usług flotowych świadczonych dla klientów z sektora MŚP, to jego kompleksowość. Program jest pakietem usług skupionym na zapewnieniu klientom mobilności. Jest to forma wynajmu długoterminowego znana wcześniej dużym klientom flotowym jednak w szczegółach dostosowano go do potrzeb polskich przedsiębiorców. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wszystkie obowiązki oraz ryzyka spoczywają na barkach jednego operatora (a nie kilku różnych podmiotów).

To upraszcza proces użytkowania pojazdu i stwarza wynajmującym maksymalnie wygodne i bezpieczne środowisko.

Full pakiet dla wygody

W ramach Kia For You można wybrać auto z bogatego wachlarza modeli, które są dostępne od zaraz. Po podpisaniu umowy klient otrzymuje samochód prosto z salonu za jedną niską ratę miesięcznie - niezmienną przez cały okres jej trwania. Cena zawiera m.in. ubezpieczenie, przeglądy, a w razie stłuczki assistance 24h, wszystkie naprawy serwisowe, obsługę techniczną, oryginalne części oraz usługi online, a więc dostępne o każdej porze.

Kolejnym atutem wynajmu długoterminowego w Arval jest możliwość rezygnacji z wpłaty własnej przy podpisywaniu umowy (co ma miejsce przy kredycie na samochód czy umowie leasingowej). Nie jest konieczne angażowanie własnych środków aby rozpocząć korzystanie z samochodu. Ponadto opłata z tytułu wynajmu auta wliczana jest do kosztu uzyskania przychodów.

Dostępny w każdym salonie Kia

Stworzenie takiego full pakietu było możliwe dzięki ogromnemu doświadczeniu Grupy BNP Paribas, zbieranemu na całym świecie. Pozwoliło one na wypracowanie efektywnego modelu współpracy z dealerami oraz systematyczne udoskonalanie narzędzi. Sądząc po zainteresowaniu i przyznanych nagrodach, w pełni zaspokajają one potrzeby jakże wymagającego sektora MŚP w Polsce.

Z programu Kia For You można skorzystać we wszystkich salonach Kia Motors w Polsce, w których przeszkoleni doradcy pomagają klientom w łatwy sposób wyjechać nowym autem z lekką ratą.

Nowe auto już od 753 zł!

W ramach dostępnego w Arval programu Kia For You autem z salonu wyjedziemy już za 753 zł netto miesięcznie. Dokładnie w tej cenie dostępna jest nowa Kia Ceed o sportowej sylwetce, z wygodnym i przestronnym wnętrzem i wyposażona w asystenta utrzymania pasa ruchu oraz asystenta jazdy w korku.

Na bardziej wymagających czeka zjawiskowa i wyjątkowo dynamiczna Kia Stinger z 8-biegową, automatyczną skrzynią biegów z elektronicznym sterowaniem przełożeń, dostępna w wersji 2.0 T-GDI 245 KM lub 3.3 T-GDI V6 366 KM. Za to luksusowe auto, wspomagające kierowcę wieloma inteligentnymi rozwiązaniami zapłacimy miesięcznie 1455 zł netto.

Coraz więcej aut z salonów

Tak nowatorskie i komfortowe rozwiązania skierowane do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, wpływają na dynamikę wzrostu sprzedaży nowych pojazdów w Polsce.

W ubiegłym roku zarejestrowano rekordową liczbę aut osobowych, przekraczającą po raz pierwszy w historii pół miliona egzemplarzy (531,9 tys., wzrost o 9,4%). Pojazdów dostawczych sprzedało się prawie 69 000 (wzrost o 12,8%). Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w 2018 r. na polskim rynku ponad 1/3 nowych aut marki Kia stanowiły właśnie te wynajęte długoterminowo (35,6% - leasing i CFM, z czego CFM - 17,5%). Natomiast z blisko 25 000 wszystkich aut ponad połowa trafiła do przedsiębiorstw.

Wszystko wskazuje na to, że operatorzy takich programów jak Kia For You mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość, czekając już nie na kolejne nagrody, lecz na rosnące słupki sprzedażowe.

Źródło danych za 2018 rok: