Masz firmę? Sprawdź, kiedy warto wynająć samochód

Masz własną firmę, ale jeździsz zdezelowanym mercedesem nie pierwszej młodości? Zobacz, w jakich sytuacjach warto wynająć nowoczesny samochód. To tańsze niż myślisz.

Liczy się pierwsze wrażenie

Podróż służbowa pracownika

Chociaż najwygodniej jest wysłać pracownika w podróż służbową własnym autem, nie zawsze jest to możliwe. Często prywatny samochód po prostu nie spełnia odpowiednich standardów i byłby wizerunkowym strzałem w kolano. A zdarza się i tak, że pracownik nie dysponuje samochodem, którym mógłby się udać w podróż, bo dzieli go ze współmałżonkiem i względy logistyczne wykluczają całkowite zaanektowanie auta. Jeśli firma nie dysponuje wolnym samochodem, najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z wypożyczalni. Uproszczone procedury i krótki czas oczekiwania na samochód, a przy tym możliwość wynajmu tylko na potrzebny czas (np. na trzy dni a nie na cały tydzień) to atuty, obok których trudno przejść obojętnie.

Rozliczenia finansowe

Używanie prywatnego auta do celów służbowych, zwłaszcza przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, zazwyczaj rodzi problemy przy odpisach podatkowych. Nigdy nie wiadomo, co można wrzucić w koszty i czy tak naprawdę cokolwiek można. Pojawiają się też wątpliwości, czy korzystanie z auta nie powinno być traktowane jako dodatkowy przychód, od którego trzeba zapłacić podatek. Wynajem samochodu rozwiązuje te problemu. Po prostu koszt wynajmu wpisuje się w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Problematyczny może być koszt paliwa i nadmiarowe kilometry, jeśli wynajęty samochód używany jest także do celów prywatnych. Dla własnego spokoju lepiej unikać takich sytuacji.

Zagraniczna delegacja

Jeśli w firmie spodziewamy się zagranicznych gości, to na ogół przybywają oni do naszego kraju samolotem. W tym momencie problematyczne staje się ich poruszanie po Polsce. Nie każda firma dysponuje samochodem z kierowcą, który może oddać do dyspozycji gości. Z kolei proponowanie zwrotu pieniędzy za ewentualne taksówki jest bardzo nie na miejscu. W wielu wypożyczalniach (np. fleetcorp.pl) nie jest wymagane polskie prawo jazdy do wynajęcia samochodu. Wystarczy, że będzie uprawniało do jazdy po polskich drogach. To furtka właśnie dla gości zza granicy, którym oddamy do dyspozycji wynajęty wóz. Nie da się przy tym nie zauważyć, że wizerunkowo mocno na tym zyskamy, bo samochód nie będzie w żaden sposób oznaczony jako wynajęty. Dopiero sprawdzenie dokumentów wozu może ujawnić ten fakt.