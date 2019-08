Najczęściej zawodzące auta w wieku od 3 do 5 lat. Ranking ADAC 2019

Zdolność do przetransportowania kierowcy i pasażerów z punktu A do punktu B to zupełnie podstawowe wymaganie względem samochodu. Jak się okazuje, nawet w przypadku obiektywnie młodych aut występują spore różnice w realizacji tego wymogu. Niemiecki automobilklub ADAC opublikował najnowsze informacje dotyczące działalności pomocy drogowej tej organizacji. Na podstawie tak pozyskanych danych stworzono ranking, w którym oceniono skłonność poszczególnych modeli do zawodzenia w drodze.