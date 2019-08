Opel Astra : Produkcja może zostać przeniesiona do Gliwic z powodu brexitu

W razie braku stosownego porozumienia z Unią Europejską w sprawie brexitu Grupa PSA może wycofać produkcję Opla Astry z brytyjskiej fabryki w Ellesmere Port. Carlos Tavares ma już alternatywę.

Dyrektor generalny PSA Carlos Tavares w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Financial Times" przyznał, że przy najgorszym scenariuszu produkcja Astry z Wielkiej Brytanii zostanie przeniesiona do innej fabryki. Nie zdradził jednak, jaka jest alternatywa dla wytwórni w Ellesmere Port, choć może to być polska fabryka w Gliwicach.