Piotr Kraśko chce przesiąść się do auta elektrycznego

Piotr Kraśko lubi szybkie samochody. Nierzadko widywany jest w sportowym Fordzie Mustangu, a także terenowym Mercedesie. Te niekoniecznie ekologiczne pojazdy średnio licują z nowym wizerunkiem prezentera, który od jakiegoś czasu nie je mięsa i stara się żyć w zgodzie z naturą.

Być może jednak prowadzącego „Dzień Dobry TVN” ruszyło sumienie, ponieważ wyraził on chęć zakupu pojazdu elektrycznego. – Już teraz mam do siebie żal, że jak rok temu zmieniałem auto, nie kupiłem samochodu elektrycznego. Ale następny już na pewno taki będzie. I to już wkrótce! – obiecał w rozmowie z „Faktem”.

Kraśko stwierdził też, że przyszłość należy właśnie do takich samochodów i wyraził pewność co do ich rosnących zasięgów. Obecnie największą wadą pojazdów elektrycznych jest bowiem niewystarczający zasięg na jednym ładowaniu. Pozostaje liczyć, że niebawem się to zmieni, co z pewnością przyczyni się do popularyzacji tych konstrukcji nie tylko wśród celebrytów, ale i zwykłych klientów.