Samochody fundacji Lux Veritatis

Szybki rzut oka na zestawienie pojazdów należących do Lux Veritatis, które pochodzi z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wystarczył, by przekonać się, że fundacja ta nie posiada w swoim majątku maybacha. Majątek Lux Veritatis prześwietliła już redakcja money.pl. My przyjrzymy się temu, co stoi w jej garażach.