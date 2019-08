Zmiany na przejazdach kolejowych. Będzie więcej mandatów i nowe fotoradary

Mandat z fotoradaru będzie można dostać nie tylko za nadmierną prędkość, ale też nielegalne przekroczenie torów. Zadbają o to kolejarze, a niebawem dołączy do nich GITD. Koniec z bezkarnością.

"Może jeszcze się uda". Takie myślenie może prowadzić do kłopotów. Mandat jest najmniejszym z nich (Youtube.com)

Do żółtych urządzeń na drogach kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić. Wielu zmotoryzowanych wciąż czuje się jednak bezkarnymi na przejazdach kolejowych. Gdy w zasięgu wzroku nie ma policji, wielu decyduje się na przekroczenie torów mimo czerwonego światła, a w przypadku motocyklistów nawet przy zamkniętych szlabanach. Przeświadczenie, że nie spotka ich za to mandat, może być jednak błędne.

Jak informuje "Rynek Kolejowy", już na ponad 1,3 tys. przejazdów kolejowych zainstalowany jest monitoring. Co prawda do tej pory zarejestrowane za jego pomocą nagrania rzadkobyły przesyłane policji, ale teraz ma się to zmienić.

W 2018 r. Polskie Linie Kolejowe udostępniły policji 1,2 tys. nagrań sytuacji, w których przepisy były łamane szczególnie drastycznie. Praktyka ta może jednak stać się bardziej powszechna, ponieważ prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra opowiedział się za przekazywaniem policji każdego nagrania, na którym uwieczniono wykroczenie.

Mechanizm działania PLK może być prosty. Wystarczy, że pracownik spółki skopiuje z zapisu monitoringu fragment, na którym widać pojazdy przejeżdżające tory niezgodne z przepisami, a następnie wyśle go na skrzynkę "Stop agresji drogowej", do której dostęp łatwo znaleźć na stronie każdej wojewódzkiej komendy policji. W reakcji na przesłanie nagrania mundurowi zobowiązani są wszcząć sprawę. Sposób wydaje się więc bardzo pewny.

Niebawem z odsieczą przyjdzie kolejarzom Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W 2020 r. na drogach pojawią się nowe urządzenia do nadzoru kierowców. Oprócz 358 fotoradarów, 39 zestawów do odcinkowego pomiaru prędkości i 30 urządzeń do rejestrowania wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle pojawi się również 5 zestawów, które będą fotografować kierowców przekraczających przejazd kolejowy, gdy jest to zabronione.